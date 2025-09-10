هیات چینی در سفر به مشهد در خصوص ایجاد کارخانه تولید پنل خورشیدی و سایر بخش‌های انرژی تجدیدپذیر در خراسان رضوی اظهار تمایل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به سفر هیات چینی در هفته گذشته به خراسان رضوی اظهار کرد: هیات چینی در این سفر با استاندار دیدار و گفتگو کرد و تمایل داشت در حوزه فولاد و مس، ایجاد کارخانه تولید پنل خورشیدی و بخش های مختلف انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌ گذاری کند.

رضا جمشیدی با اشاره به ارایه دفترچه معرفی ۵۰۰ فرصت سرمایه‌ گذاری استان از سوی استاندار خراسان رضوی به هیات چینی که با همکاری اتاق بازرگانی تهیه شده بود، افزود: استاندار به طور مشخص نسبت به سرمایه‌ گذاری این هیات در حوزه قطار سریع السیر مشهد - تهران و انتقال گاز «ترش» از ترکمنستان به خراسان رضوی ابراز تمایل کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: جمع بندی این نشست آن بود که پیش‌ نویس یک تفاهم‌ نامه مشترک بین ایران و آن شرکت چینی از طریق وزارت امور خارجه تدوین شود.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون حضور هیاتهای چینی در استان تنها در حد بررسی ظرفیتها، گرفتن اطلاعاتی در خصوص فرصت های سرمایه‌ گذاری یا ابراز تمایل در این باره بوده و منتج به انعقاد تفاهم‌ نامه‌ ای در این خصوص نشده است.

جمشیدی گفت: در مجموع افراد یا گروه‌ های مختلفی از سرمایه‌ گذاران خارجی به استانداری مراجعه می‌ کنند که یک عده فقط اطلاعات مربوط به سرمایه‌ گذاری را می‌گیرند و عده‌ ای دیگر ظرفیتها را بررسی می‌ کنند.

به گفته وی، در مجموع تا تفاهمنامه بین افراد یا هیاتهای خارجی با دولت از طریق وزارت امور خارجه منعقد نشود، جذب واقعی سرمایه‌ گذاری خارجی اتفاق نمی‌ افتد.

۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه‌ گذاری خارجی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه در استان خراسان رضوی مصوب شده است و با تصویب طرح‌ های در انتظار، این رقم به بیش از ۵۲ میلیون دلار خواهد رسید.