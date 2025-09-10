پخش زنده
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) پیاده روی بزرگ خانوادگی در بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امروز خانوادهها و جوانان بجنورد مسیر ۶ کیلومتری جاده سلامت تا بوستان بشقارداش بجنورد را طی کردند.
نسیم خنک صبحگاهی، خیابانهای بجنورد را همراهی میکرد و صدای قدمهای هزاران شهروند در مسیر جاده سلامت به سوی بوستان ملی بشقارداش، موسیقی زندهای از شور، همدلی و نشاط بود؛ پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته وحدت، جلوهای از همبستگی و زندگی جمعی مردم این شهر را به نمایش گذاشت.
درایم پیاده روی صدای خندهها، گفتوگوها و سلامهای صمیمی نشان میداد که وحدت، تنها یک شعار نیست؛ بلکه در زندگی روزمره مردم جاری است.
در پایان در بوستان بشقارداش، صبحانهای ساده، اما پر از صمیمیت میان شرکتکنندگان توزیع شد و جوایزی هم به قید قرعه به برخی شرکت کنندگان اهدا شد.
مسئولان برگزارکننده این همایش هدف خود را ایجاد نشاط در میان خانوادهها عنوان کردند.