پخش زنده
امروز: -
روز نخست چهاردهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشورمان با برگزاری ۱۰ دیدار به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور یادواره شهدای جلیل با برگزاری ۱۰ دیدار در ۲ گروه در سالن پوریای ولی یاسوج به پایان رسید.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:
دانشگاه آزاد اسلامی همدان۲۳-۱ هیئت هاکی خوزستان
باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز) ۱-۱ سولدوز آذربایجان غربی
هیئت هاکی مرکزی ۸-۲ هیئت هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)
شالوده شایان یاسوج ۲-۰ سپیدار علی آباد همدان
هیئت هاکی کرمان ۴-۳ شهدای غدیر قم
دانشگاه آزاد اسلامی همدان ۹-۱ هیئت هاکی مرکزی
هیئت هاکی گیلان ۱-۰ سولدوز آذربایجان غربی
هیئت هاکی کرمان ۷-۰ هیئت هاکی خوزستان
باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز) ۸-۰ سپیدار علی آباد همدان
هیئت هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران) ۴-۱ شهدای غدیر قم
این رقابتها تا ۲۱ شهریور ادامه دارد.