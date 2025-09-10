واژگونی سمند در دانسفهان، جان یک بانوی ۷۰ ساله را گرفت و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان قزوین اعلام کرد: صبح امروز نوزدهم شهریورماه، یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور دانسفهان، بین سه‌راهی تختی و روستای رحیم‌آباد، واژگون شد.

متاسفانه در این حادثه، یک خانم حدوداً ۷۰ ساله در دم جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان شفا تاکستان منتقل شد.

نیروهای اورژانس و هلال‌احمر بلافاصله پس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند.

علت دقیق این واژگونی در دست بررسی است.