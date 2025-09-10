به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان گفت: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، یکی از مهمترین برنامههای دولت و رئیسجمهور است که با محوریت استانداران در سراسر کشور در حال اجراست و در استان گلستان نیز از اواخر سال گذشته وارد مرحله عملیاتی شد.فراهی در گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب گفت: در چارچوب این نهضت، اول مهر امسال ۲۵۱ کلاس درس آماده و تحویل دانشآموزان است به عبارتی میتوان گفت روزانه یک کلاس درس و حتی بیشتر در استان ساخته شده است.وی افزود: در کنار مدرسهسازی، بهسازی و تجهیز مدارس نیز در دستور کار قرار دارد. گروههای جهادی در آستانه مهرماه به نوسازی مدارس مشغولاند و کاروانهای تجهیزات نیز به شهرستانهای مختلف استان ارسال میشوند.مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با اشاره به هوشمندسازی فضاهای آموزشی گفت امسال برنامهریزی شده است که ۲۵۰ کلاس درس هوشمندسازی شود که تاکنون نزدیک به ۱۰۰ کلاس مجهز شده است. و پیشبینی میکنیم در سه سال آینده دستکم ۵۰۰ کلاس درس استان به فناوریهای هوشمند مجهز شوند.فراهی با تقدیر از مشارکت خیران مدرسهساز گفت: خیران همیشه در خط مقدم مدرسهسازی گلستان بودهاندو تاکنون حدود ۵۳۰ خیر حقیقی و حقوقی در استان فعال هستند و میزان کمکهای آنان از زمان تأسیس استان تا امروز به حدود ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است، تنها در نیمه نخست امسال بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان تعهد مالی از سوی خیران صورت گرفته است که بینظیر است.وی با اشاره به حمایتهای قانونی از خیران گفت: طبق قانون، خیرانی که در ساخت مدارس مشارکت میکنند میتوانند از معافیتهای مالیاتی تا سقف ۵۰ درصد برخوردار شوند. همچنین موضوع مهمی که امسال اجرایی شده، امکان تخصیص بخشی از مالیات ابرازی ذیل ماده ۱۰۰ به مدرسهسازی است. در همین راستا ۱۱ مدرسه در شهرهای مختلف معرفی شدهاند و خیران و مودیان مالیاتی میتوانند به انتخاب خود برای احداث آنها مشارکت کنند.مدیرکل نوسازی مدارس گلستان خاطرنشان کرد: پارسال از این طریق حدود ۴۵ میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک شد و امیدواریم امسال این رقم افزایش یابد.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان گفت: روند احداث فضاهای آموزشی در استان در دو سال اخیر رو به رشد بوده و ظرفیت تحویل کلاسهای درس به شکل چشمگیری افزایش یافته است.فراهی افزود: حدود دو سال پیش سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ کلاس درس تحویل میشد اما از ابتدای امسال تا مهرماه توانستهایم ۲۵۱ کلاس درس را تحویل دهیم و پیشبینی ما این است که تا پایان سال این عدد به بیش از ۳۲۰ تا ۳۳۰ کلاس برسد.وی یکی از چالشهای جدی استان را کمبود زمین آموزشی در شهرهای پرجمعیت همچون گرگان و گنبد دانست و افزود: با همکاری راه و شهرسازی، امسال دو قطعه زمین برای احداث مدارس غیر دولتی واگذار شده که از امسال ساخت آنها آغاز خواهد شد و این اقدام میتواند بخشی از نیاز آموزشی استان را جبران کند.مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با اشاره به سیاست توسعه عدالت آموزشی گفت: اولین هدف ما جمعآوری مدارس مستقل کانکسی با بیش از ۱۱ دانشآموز بود که خوشبختانه چهار مدرسه شناسایی و جایگزین شدند و هماکنون مدرسه مستقل کانکسی در استان وجود ندارد. البته حدود ۸۵ کلاس الحاقی کانکسی داریم که امسال ۱۵ کلاس آن جمعآوری شد و تا پایان سال نیز بخش بیشتری برچیده خواهد شد تا در مدت کمتر از سه سال این عدد به صفر برسد.فراهی درباره ایمنسازی مدارس نیز تأکید کرد: کلیه طرح های آموزشی جدید بر اساس مقررات فنی و استانداردهای ایمنی احداث میشوند. همچنین تمام سیستمهای گرمایشی غیر استاندارد در مدارس استان جمعآوری شده و در این حوزه گلستان جزو استانهای پیشرو است.وی افزود: بیش از ۸۴ درصد مدارس دولتی استان دارای استحکام بنا هستند و تنها ۱۶ درصد نیازمند مقاومسازی یا بازسازیاند. طبق برنامه توسعه، هدف ما این است که تا پایان دوره برنامه، ۸۸ درصد مدارس استان مستحکم باشند و کمتر از ۱۲ درصد باقیمانده نیز با سیاستهای جایگزین و ساماندهی فضاهای دانشآموزی پوشش داده شوند.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان از اجرای طرح ملی «شهید عجمیان» در تابستان امسال خبر داد و گفت: این طرح با محوریت بهسازی و شادابسازی مدارس اجرا شد و هدفگذاری ما در گلستان بهسازی ۲۱۰ مدرسه با حدود هزار کلاس درس بود، اما با تلاش گروههای جهادی، دانشآموزان و مردم خیر، بیش از ۱۵۰۰ کلاس درس در سطح استان شادابسازی شد.فراهی افزود: در حال حاضر نیز حدود ۷۰۰ نفر از نیروهای جهادی در قالب الگوهای سازمانیافته در چهار شهرستان استان مشغول فعالیت هستند و بهسازی ۱۷ مدرسه دیگر در دستور کار آنهاست.
وی نقش گروههای جهادی را در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی بسیار مهم دانست و افزود: بسیاری از مدارس امکان بازسازی یا نوسازی کامل را ندارند، اما اجرای طرحهای بهسازی و شادابسازی موجب ایجاد محیطی زیباتر، پرنشاط تر و مناسبتر برای دانشآموزان میشود و آغاز سال تحصیلی جدید را با شرایطی شایستهتر همراه میسازد.