جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) آئین‌ های جشن و سرور در اماکن مقدس، مساجد و حسینیه‌ های استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج در حال برگزاری است.

هفدهم ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان بندگی و زیباترین گوهر هستی حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع) است.

حضرت محمد (ص) در روز هفدهم ماه ربیع الاول در مکه معظمه به دنیا آمد و این روز یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان است و آنها این روز را جشن می‌گیرند.

حضرت محمد مصطفی (ص) مشهور به محمد امین، آخرین پیامبر الهی و از نسل حضرت ابراهیم (ع) که در ۴۰ سالگی به پیامبری مبعوث شد و به مدت ۲۳ سال عهده دار این مسئولیت بودند.

امام جعفر صادق (ع) هفدهم ربیع الاول در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان به رئیس مذهب جعفری و همین‌طور رئیس مذهب شیعه مشهور هستند.

امام جعفر صادق (ع) از مقطع مهم زمانی که خلافت بنی‌امیه به بنی‌عباس تغییر می‌کرد و بنی‌امیه درگیر جنگ‌های داخلی بود از این فرصت برای تربیت شاگردان بسیاری استفاده کردند.

مردم یاسوج با اجتماع در خیابان مصلی و برگزاری آیین های معنوی و فرهنگی این روز را گرامی داشتند.