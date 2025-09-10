پخش زنده
با اجرای مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، تمام خودروهای داخلی فقط با کاتالیستهای دارای شناسه یکتا تولید میشوند؛ اقدامی که امکان کنترل کیفیت و حذف کاتالیستهای اجارهای در معاینه فنی را فراهم میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما کاتالیست، قطعهای حیاتی در سیستم اگزوز خودرو است که با تبدیل گازهای سمی حاصل از احتراق به گازهای کمخطر، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا ایفا میکند.
به تازگی، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مصوبهای را تصویب کرده است که بر اساس آن تمامی خودروهای داخلی تنها با کاتالیستهای دارای شماره یکتا تولید میشوند. این اقدام امکان رهگیری، کنترل کیفیت و جلوگیری از سرقت یا اجاره کاتالیست را فراهم میکند و به بهبود کیفیت هوا به ویژه در کلانشهرها کمک میکند. اجرای این مصوبه میتواند کاهش چشمگیری در انتشار آلایندههای خودروها به همراه داشته باشد.