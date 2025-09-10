نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در صدر هیئتی رسمی و به دعوت وزیر بهداشت عراق وارد بغداد شد.

وی صبح امروز (چهارشنبه) پس از دیدار با وزیر بهداشت عراق ـ که ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر این کشور را نیز بر عهده دارد ـ در اجلاس سه‌جانبه وزرای بهداشت و کشور عراق شرکت کرد.

هدف اصلی این اجلاس، عملیاتی‌کردن تفاهم‌نامه‌های امضا شده در نشست تهران و تقویت راهکار‌های مشترک برای مقابله با معضل مواد مخدر در کشور‌های مرتبط عنوان شده است.

برنامه‌های سفر دو روزه ذوالفقاری همچنین شامل بازدید از مرکز درمانی و نظام پزشکی قانونی وزارت بهداشت عراق، دیدار اختصاصی با وزیر کشور عراق و حضور در دومین نشست کمیته مشترک دو کشور با مشارکت رؤسای کمیته‌های ملی خواهد بود.