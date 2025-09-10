به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهمن رجبی نوازنده صاحب سبک تنبک که چندین جلد کتاب آموزش تنبک شامل دوره ابتدایی، متوسطه و دوره عالی و فوق عالی داشته و نقش ماندگاری در تربیت نسلی جدید از تنبک نوازان داشته است، صبح امروز ۱۹ شهریورماه در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

نوای تنبک بهمن رجبی در بسیاری از آثار شاخص موسیقی ایران همچون آلبوم «سواران دشت امید» به آهنگسازی حسین علیزاده، «گلچین یک و دو» به آهنگسازی رضا شفیعیان و … ثبت شده است.

انجمن موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.