مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در دیدار با مقامات پستی ترکیه، روسیه، چین و مالزی، راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای نوین در حوزه خدمات پستی و تجارت الکترونیک را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار با معاون پست ترکیه با تاکید بر استفاده از ظرفیت سکوهای تجارت الکترونیک، گفت: به کمک این سکوها میتوان در راستای حل مشکلات مالی حوزه گردشگری بین دو کشور گامهای موثری برداشت.
در این دیدار که در حاشیه بیست و هشتمین کنگره اتحادیه جهانی پست در دبی بین «محمد احمدی» و «فاتح تزکان» برگزار شد، احمدی با اشاره به شمار بالای گردشگران بین دو کشور، افزود: این سکوها فرصت مناسبی است تا در چارچوب روابط پستی، مساله مالی حوزه گردشگری را حل و فصل کنیم.
وی در ادامه ظرفیتهای گسترده پست ایران و ترکیه را یادآورشد و تصریح کرد: هر دو کشور تجربیات ارزشمندی در حوزههای مختلف پستی دارند که میتوان با به اشتراک گذاشتن این تجربهها، در کوتاهترین زمان به نتایج قابل توجهی در ارایه خدمات نوین به مشتریان دست یافت.
صادرات تجهیزات فنی و مهندسی، توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی، توسعه زیرساختهای دو کشور و انجام فعالیتهای فرهنگی مانند انتشار تمبر طلا و نقره مولانا در چارچوب انعقاد یک تفاهم نامه مشترک از دیگر موضوعاتی بود که توسط مدیرعامل شرکت ملی پست مطرح شد و مورد استقبال معاون پست ترکیه قرار گرفت.
فاتح تزکان نیز در این دیدار ضمن تاکید بر توسعه روابط پستی دو کشور، خواستار پیگیریهای لازم به منظور انعقاد تفاهمنامه مشترک در راستای کمک به گسترش خدمات فناورانه و مورد نیاز مشتریان شد.
وی چاپ و انتشار تمبر مولانا را نیز اقدامی ارزشمند توصیف کرد و افزود: انتظار میرود بستر این اقدام به زودی فراهم طی چند ماه آینده اجرایی شود.
ایجاد خط زمینی ارسال مرسولات پستی از مسیر ترکیه به مقاصد کشورهای اروپایی از دیگر موضوعات این گفتوگو بود.
تاکید بر توسعه تجارت فرامرزی ایران و روسیه
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین در دیدار با معاون وزیر ارتباطات، توسعه دیجیتال و رسانههای گروهی روسیه گفت: توسعه تجارت الکترونیک فرامزی بین دو کشور گامی اجرایی و آزمایشی به شمار میرود که سال گذشته برداشته شده و امسال مصمم به اجرایی شدن آن هستیم.
محمد احمدی در این دیدار با تاکید بر ظرفیتهای بالای دو کشور به ویژه در حوزه تعاملات مالی، افزود: این تعاملات فرصت مناسبی برای توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی و ارسال کالا و محصولات تولیدی دو کشور از طریق پست است.
وی با اشاره به تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران و روسیه، اظهار داشت: دو کشور تجارب ارزشمندی در خصوص عبور از این تحریمها دارند، بنابراین این تجربیات میتواند در حوزه روابط و تعاملات پستی از جمله حوزه تجارت الکترونیک نیز به کار گرفته شود.
ارسال مرسولات از طریق دریای خزر و ایجاد انبار کالا در دو کشور به منظور تسریع در بسته بندی و آدرسگذاری کالاهای ارسالی از دیگر مباحثی بود که از سوی احمدی مطرح شد.
معاون وزیر ارتباطات، توسعه دیجیتال و رسانههای گروهی روسیه نیز در این دیدار ضمن استقبال از گسترش روابط دو کشور، خواستار تسریع در هماهنگیهای فنی و اجرایی توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی شد.
زارنین آندری الکساندروویچ، افزود: ایجاد ارتباط بین سکوهای تجارت الکترونیک ایران و روسیه، هماهنگی بین خطوط حمل و نقل هوایی و گمرکی از دیگر موضوعاتی است که میتواند در قالب یک تفاهمنامه مطرح و به توسعه تعاملات دو کشور کمک کند.
گسترش همکاری پست ایران و چین در زمینه انتقال دانش فنی و توسعه زیرساختها
گفتوگو با مدیر کل سازمان پست دولتی چین بخش دیگر از دیدارهای مدیرعامل شرکت ملی پست در دبی بود، محمد احمدی در این دیدار گفت چین ظرفیتهای زیادی برای انتقال دانش فنی و توسعه زیرساختی، تکنولوژیکی و فناورانه به منظور استاندارسازی فرایندهای پست ایران دارد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به طرح کلان پست ایران برای ایجاد مرکز تجزیه و مبادلات جدید، افزود: از پست چین دعوت میشود در این زمینه با پست کشورمان همکاری داشته باشد.
وی به موضوع عزم ایران برای توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی با توجه به روابط تجاری گسترده دو کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: چالشهایی در این زمینه وجود دارد که میتوان با ایجاد تیمهای تخصصی و کارشناسی و استفاده از تجربیات مشترک دو کشور، از سد این چالشها گذشت.
مدیر کل سازمان پست دولتی چین نیز در این دیدار از پیشنهادات پست ایران برای توسعه روابط دو جانبه استقبال و بر استفاده از زیرساختهای پستی در حوزه تجارت و خردهفروشی بین دو کشور تاکید کرد.
ژائو چونگجیو، ضمن اعلام آمادگی برای نمایش ظرفیتهای پستی این کشور و همکاری در راه اندازی مرکز تجریه و مبادلات جدید در ایران، از مدیرعامل پست ایران برای بازدید از شبکه پستی این کشور که شامل هشت اپراتور پستی است، دعوت به عمل آورد.
در این دیدار، دو طرف بر حمایت متقابل در رأیگیریهای مرتبط با انتخاب دبیر کل، معاون دبیر کل، عضویت در شورای راهبری و شورای عملیات پستی اتحادیه تاکید کردند.
انعقاد تفاهمنامه مشترک میان شرکتهای پست دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد و مورد توافق قرار گرفت.
استفاده از ظرفیت حضور ایرانیان در مالزی به منظور توسعه تجارت الکترونیک
مدیرعامل شرکت ملی پست در دیداری دیگری با معاون وزیر ارتباطات مالزی به گفتوگو پرداخت و اظهار داشت: با توجه به حضور شمار زیاد ایرانیان به ویژه دانشجویان در مالزی، میتوان بستر توسعه تجارت الکترونیک از مسیر پست را رونق بخشید.
احمدی به موفقیت مالزی در ارایه خدمات نوین پستی و سرویس تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: این کشور با توجه به محدودیتهای اقلیمی و جغرافیایی که دارد، شرایط مناسبی را در حوزه ارایه خدمات پستی به مشتریان فرهم کرده است.
وی با اعلام آمادگی استفاده از تجارت پست مالزی در راستای توسعه خدمات پست در کشورمان، گفت: سکوهای تجارت الکترونیکی که در این کشور دایر است، میتواند بستر مناسبی برای ارایه خدمات فرامرزی را نیز در این حوزه فراهم آورد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین به همکاری پست ایران با شرکتهای دانش بنیان در زمینه توسعه زیرساختها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پست مالزی نیز در این زمینه تجارب خوبی دارد میتوان زمینه همکاری در این حوزه را نیز ایجاد کرد.
مانو وراباتران، معاون وزیر ارتباطات مالزی نیز در این دیدار با استقبال از توسعه همکاری با پست کشورمان، گفت: پست این کشور در زمینه ارایه سرویسهای الکترونیکی به ویژه تجارت الکترونیک خدمات زیادی را به مشتریان ارایه میدهند، به همین دلیل آماده همکاری با پست ایران در زمینه ارایه خدمات فرامرزی نیز هستیم.
چاپ تمبر یادبود مشترک و انعقاد تفاهمنامه استفاده از دانش و تخصص دو کشور در زمینه ارایه خدمات مورد تقاضای مشتریان از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و توافق قرار گرفت.