مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: با وجود فعالیت ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشین در استان ۹۹ درصد کارتهای تعاونی فاقد اعتبار و غیرفعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد خوشآینه با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند تمدید کارتها گفت: اعضای تعاونیها برای تمدید اعتبار کارتها ناچار به مراجعه به بخشداریها هستند، اما قطعیهای مکرر اینترنت و برق روند کار را با اختلال مواجه کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رفع این موانع، افزود: بخشداریها باید تدابیر لازم را در این زمینه بیندیشند تا مردم درگیر مشکلات اداری نشوند.
خوشآینه همچنین بر فعالسازی دوباره اتاق تعاون استان تأکید کرد و گفت: مشکلات تعاونیها تنها با هماندیشی، پیگیری تعهدات و استفاده درست از ظرفیتهای قانونی دولت برای مرزنشینان قابل حل خواهد بود.
سه هزار و ۶۹۳ تعاونی در خراسان شمالی وجود دارد و از این تعداد یک هزار و ۷۳۸ تعاونی فعال است.