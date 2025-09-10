کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی کاهش دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی هوا در استان پیش بینی می‌شود.

کاهش دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی هوا در هرمزگان، ۱۹ شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز و دریای عمان در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به دو متر خواهد رسید و سبب اختلال و محدودیت در تردد‌های دریایی خواهد شد.

او افزود: توصیه می‌شود از شنا در دریا خودداری شود و شناور‌های سبک نیز از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود.