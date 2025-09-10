پخش زنده
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به وقوع آتش سوزی در یکی از مخازن پایانههای نفتی بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، گفت: حریق تحت کنترل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو با اشاره به وقوع آتش سوزی در یکی از مخازن پایانههای بخش خصوصی بندر امام خمینی در ساعت ۶:۲۵ صبح امروز، اظهار کرد: با اقدام سریع تیمهای ایمنی و آتشنشانی، آتش از همان لحظات نخست تحت کنترل قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عملیات همچنان ادامه دارد، افزود: همه تجهیزات و نیروهای امدادی و ایمنی بندر و واحدهای پشتیبان به طور کامل در حالت آمادهباش هستند و روند مهار آتش بر اساس دستورالعملهای تخصصی در حال پیشرفت است.
گرایلو میگوید: این حادثه خسارت جانی به همراه نداشته و شرایط به طور کامل تحت کنترل است و اطلاعرسانی درباره روند عملیات به صورت مستمر انجام خواهد شد.
منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی در جنوب خوزستان بهعنوان یکی از بزرگترین بنادر تجاری و نفتی کشور شناخته میشود.
این بندر با برخورداری از پایانههای نفتی و کالاهای اساسی، نقش محوری در تامین نیازهای کشور و صادرات ایفا میکند و همواره به دلیل حجم بالای عملیات تخلیه و بارگیری، در حوزه ایمنی و مدیریت بحران از اهمیت ویژهای برخوردار است.