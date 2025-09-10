پیش بینی تولید ۳۵ تن عسل در کاشمر
بر اساس پیش بینی ها امسال ۳۵ تن عسل از ۵ هزار و ۵۰۰ کندو در کاشمر برداشت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، گردهمایی روز مزرعه استانی زنبور عسل با حضور بهره برداران و کارشناسان شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن، کوهسرخ، تربت حیدریه و گناباد در روستای قوچ پلنگ شهرستان کاشمر برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر در این گردهمایی گفت: برگزاری چنین کارگاه های آموزشی گامی اساسی در مسیر اشتغال زایی و حفاظت از محیط زیست است.
کاظم قربان پور با تأکید بر لزوم ترویج کشاورزی پایدار و توسعه مشاغل خانگی افزود: هدف این دوره ها تنها آموزش پرورش زنبور عسل نیست، بلکه آموزش حفظ جمعیت زنبورها به عنوان کلید سلامت اکوسیستم و امنیت غذایی است.
وی با بیان اینکه ۵۶ زنبوردار در شهرستان کاشمر فعالیت دارند، ادامه داد: پرورش زنبور عسل علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و تولید ثروت، در حفاظت از منابع طبیعی و پایداری محیط زیست نیز نقش مهم ایفا می کند.
قربان پور، تولید ژل رویال و بهره گیری از زهر زنبور را از مهم ترین فرآورده های این صنعت برشمرد و گفت: هم اکنون ۵ هزار و ۵۰۰ کندوی عسل در نقاط مختلف شهرستان فعال است که پیش بینی میشود امسال بیش از ۳۵ تن عسل از این زنبورستان ها برداشت شود.