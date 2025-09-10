به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) با تلاش بسیج سازندگی سپاه شهرستان عباس‌آباد، دو سری جهیزیه شامل ۱۶ قلم کالای اساسی زندگی به نوعروسان و دامادان شهرستان عباس‌آباد اهدا شد.



فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد بر اهمیت ساده‌زیستی و تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف بخش فرهنگی سپاه کمک به جوانان برای آغاز زندگی مشترک آسان و بی‌تکلف است.

سرهنگ محمودی افزود: ین اقدام بخشی از برنامه‌های سپاه در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت ازخانواده‌های جوان است.



او ادامه داد خدمت‌رسانی به مردم، یاری نیازمندان و حمایت ازجوانان در تشکیل خانواده، جهاد بزرگی است که سپاه پاسداران آن را وظیفه خود می‌داند.