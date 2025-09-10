مدیرکل امور اتباع خارجه استانداری سمنان : دستورالعمل های بکارگیری اتباع دارای مجوز اقامت و اشتغال در حوزه تولید و صنعت و بخش کشاورزی و دامپروری به فرمانداری ها اعلام شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یوسف کلیچ در جلسه ساماندهی اتباع خارجی شهرستان گرمسار گفت: هماهنگی برای ساماندهی حضور اتباع در فرایندهای اشتغالی انجام شده و این دستورالعمل ها لازم الاجراست و فرایند بکارگیری اتباع در مشاغل مختلف طبق ملاحظات قانونی و انتظامی اجرا خواهد شد .

وی تاکید کرد اتباع غیرمجاز حق فعالیت صنفی در حوزه صنفی و بازار را ندارد و این فرایند نیز با قاطعیت برخورد خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه برنامه های ابلاغی کشور در خصوص خروج اتباع غیرمجاز طبق قانون ، بیشتر از سهمیه ابلاغی در استان سمنان انجام شده است گفت : این طرح در غرب استان سمنان به دلیل نزدیکی به پایتخت به صورت ویژه اجرا شده و نیروهای انتظامی و نظارتی بر روند اجرای طرح نظارت کافی دارند.