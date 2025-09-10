آیین پایانی برنامه‌های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «به رنگ تابستان» در سمنان و ۲۴ مرکز دیگر این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: امسال بیش از ۱۵ هزار کودک و نوجوان در کارگاه‌های تخصصی و فعالیت‌های عمومی کانون در استان حضور یافتند که این آمار رکوردی جدید در جذب اعضا محسوب می‌شود.

مرتضی مزینانی افزود: در تابستان امسال آموزش در ۶۴ رشته سنتی کانون ادامه یافت و ۳۴ رشته جدید در حوزه علوم و فناوری‌های نوین نیز به این مجموعه افزوده شد که با استقبال چشمگیر خانواده‌ها و نوجوانان روبه‌رو شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان افزود: به این ترتیب در مجموع بیش از ۱۰۰ رشته آموزشی در مراکز کانون در حال اجراست که زمینه بروز استعداد‌ها و شکوفایی توانمندی‌های آینده‌سازان استان را فراهم می‌کند.

مزینانی همچنین از افزایش ۸۶ درصدی اعضای کانون در یک سال گذشته خبر داد و گفت: رشد برنامه‌های کانون در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل بیش از ۱۰ برابر بوده است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این برنامه با هفته وحدت افزود: جشن‌های هفته وحدت نیز در همه مراکز کانون استان و به‌صورت متمرکز در مرکز سمنان با همکاری آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

به گفته مدیرکل کانون پرورش فکری، هدف از اجرای این برنامه‌ها ایجاد فضایی شاد و بانشاط برای کودکان و نوجوانان در کنار خانواده‌ها و ارتقای سطح فرهنگی جامعه است.