فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج آرادان : برنامههای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان امسال با شعار «رسم ایستادگی» اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، غلامرضا منیری گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه با رویکرد فرهنگی و با شعار «رسم ایستادگی» در شهرستان آرادان اجرا میشود.
وی افزود: علاوه بر برنامههای عمومی تدارک دیده شده، بیش از ۱۵ عنوان برنامه شاخص نیز در قالب کنگره بزرگداشت شهدای استان سمنان برگزار خواهد شد که از آن جمله میتوان به رژه موتوری و گلباران مزار شهدا، برگزاری یادواره شهدای شهرستان با محوریت شهید شاخص استان سمنان سردار شهید سید کاظم کاظمی، برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه با تمرکز بر تهیه جهیزیه و لوازمالتحریر، برگزاری جشنوارههای ورزشی بسیجیان اشاره کرد.