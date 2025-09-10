پخش زنده
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از هدفگذاری این سازمان برای هوشمندسازی و حکمرانی دادهها و همچنین تجاریسازی اطلاعات به عنوان رویکردی فراسازمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عارف رومینا، در نشست رؤسای فناوری اطلاعات اداراتکل راهداری و حملونقل جادهای کشور، ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت تدوین سند معماری فناوری در این سازمان، اظهار داشت: “تحقق اقدامات فناورانه در گرو عبور از ساختارهای سنتی است.
وی در ادامه با تشریح سیاستهای کاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای در زمینه تجاریسازی و تبادل اطلاعات فراسازمانی، عنوان کرد که این سازمان علاوه بر هدفگذاری برای هوشمندسازی و حکمرانی دادهها، به دنبال تجاریسازی اطلاعات به عنوان رویکردی فراسازمانی است.
رومینا افزود: “بانکها، فعالان بخش خصوصی، استارتآپها و شرکتهای فناور میتوانند از اطلاعات درگاه تبادل داده استاندارد و یا اتصال به نظام حمل و نقل برای پیشبرد اهداف و خدماترسانی به هموطنان استفاده کنند.” این رویکرد جدید، پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود کیفیت خدمات در حوزه حملونقل جادهای کشور خواهد داشت.