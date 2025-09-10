پخش زنده
امروز: -
شادپیمایی بزرگ خانوادگی امت محمد (ص) به مناسبت هزار و ۵۰۰ امین سال ولادت پیامبر اعظم (ص) و همچنین ولادت با سعادت سلاله پاکش امام جعفر صادق (ع) در همدان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم دارالمومنین همدان در سالروز ولادت پیامبر مهربانیها حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با برگزاری جشنهای مختلف در بقاع متبرکه استان به شادی و سرور پرداختند.
محل اجتماع این شادپیمایی و توزیع کارت قرعه کشی، میدان امام خمینی شهر همدان از ساعت ۹ صبح تعیین شده، که هم اکنون با حضور پرشور مردم به سمت خیابان شریعتی در حال اجرا است و از مسیر خیابان آیتالله کاشانی به سمت میدان امامزاده عبدالله (ع) منتهی میشود.
این شادپیمایی همراه با اهدای جوایز ارزنده از قبیل دوچرخه، اسکوتر، سکه پارسیان، ساعت مچی، اسباب بازی برای کودکان پیش بینی شده است.
حضور جوانان و نوجوانان همدانی در آیینهای جشن پیامبر (ص) در مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه جلوه خاصی به این جشنها بخشیده است.
برخی از جوانان همدانی نیز دیشب و امروز را برای آغاز زندگی مشترک خود انتخاب کردند و جشن ازدواج بسیاری از این جوانان این روزها در حال برگزاری است.
پیامبر گرامی اسلام (ص) در ۱۷ ربیعالاول سال اول عامالفیل و امام جعفر صادق (ع) در ۱۷ ربیعالاول سال ۸۳ هجری چشم به جهان گشودند.