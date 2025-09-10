کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ برای نهمین روز پیاپی آلوده و در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۱ و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته هم با عدد ۱۱۷ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌ های حساس است.

سعید محمودی افزود: کیفیت هوای چهار منطقه‌ مشهد در شرایط «بسیار ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۹ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط «ناسالم» است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به توصیه‌ های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هوا است.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند.