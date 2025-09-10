معرفی برترینهای پیکلبال بانوان ایران
نفرات برتر مسابقات ۲۵۰ امتیازی کشوری پیکلبال بانوان در البرز معرفی شدند.
انفرادی ۱۷+:
قهرمان – هانیه هویدا
نایب قهرمان – نگار سعیدی
مقام سوم – مینا مسگری
تیمی ۱۷+:
تیم قهرمان – مینا یعقوبی- مدیا مسگری
تیم دوم – هانیه هویدا-زهرا خوشخو
تیم سوم – دنیا طاهونهچی-نگار سعیدی
انفرادی ۳۵+:
نفر اول زهرا خوشخو
نفر دوم طاهره فواصلی
نفر سوم فوریه زحمت پیشه
تیمی ۳۵+:
تیم اول دنیا طاهونهچی-زهرا خوشخو
تیم دوم بهار بهاریان-فوریه زحمت پیشه
تیم سوم سحر خباز-طاهره فواضلی
سرداوری این مسابقات بر عهده بهاره مصفا و مدیریت آن با مینا یعقوبی بود.