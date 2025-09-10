به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ این کنگره ۳ روزه، با برگزاری سمینار یک روزه هوش مصنوعی در رادیولوژی اطفال، از تشخیص تا مداخله و سمینار پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی در کودکان؛ آموزش و کنترل در مسیر ارتقای سلامت کودک و کارگاه‌های تخصصی همراه خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه آخرین دستاورد‌های علم اطفال با محوریت هوش مصنوعی در این کنگره به اشتراک گذاشته می‌شود، از استقبال بسیار گسترده‌ای که از چهارمین کنگره تازه‌های ارتقای سلامت کودکان شده است قدردانی کرد.





دکتر محمدصادق رضایی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تنها دبیرخانه دائمی کنگره ملی ارتقای سلامت کودکان است که این نشان از اهمیت این حوزه دارد و قطعا این کنگره به به‌روز‌رسانی شما پزشکان منتج خواهد شد.





او با بیان اینکه در عصر کنونی جنگ، کودک‌کشی، تحریم و قحطی از چالش‌های بزرگ جهان امروز است، ادامه داد: رشد سرسام آور هوشمند سازی جزو آسیب‌های عصر امروز است که کودکان نیز از آن مصون نیستند و استفاده بی‌رویه از آن سبب چالش‌های زیادی برای کودکان شده است.





رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: باید از آسیب‌های هوش مصنوعی و هوشمند سازی برای کودکان پیشگیری شود چرا که بر بالندگی و هوش علمی و اختلالات عضلانی او آسیب وارد می‌کند.





رئیس چهارمین کنگره ملی تازه‌های ارتقای سلامت کودکان افزود: البته هوش مصنوعی در درمان بیماری و دیتا‌های پزشکی بسیار موثر است، اما عارضه نیز دارد و لذا تعادل این دو جنبه باید اتفاق افتد.





دکتر رضایی با بیان اینکه استفاده از هوش مصنوعی مشروط به حفظ ارزش‌های انسانی است و نباید هوش مصنوعی را جایگزین انسان کرد، ادامه داد:، چون هوش مصنوعی از الگوریتم خاصی استفاده می‌کند لذا وقتی به او دیتا می‌دهید او در حال ارزیابی است و ممکن است حتی با چالش مواجه شوید لذا نباید ما ابزار هوش مصنوعی باشیم.





او گفت: برای اینکه بتوانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم نیازمند سیاستگزاری و عدالت اجتماعی هستیم تا استفاده درست و بهینه‌ای داشته باشیم.





رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه جامعه شاداب و توانمند حق کودکان است که در دستان پزشکان اطفال است، اعلام کرد: بیمارستان بوعلی سینا ساری قطب فعالیت‌های تحقیقاتی و درمانی در حوزه اطفال است که دبیرخانه دائمی کنگره ملی ارتقای سلامت کودکان در آن مستقر است