وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به وزیران فرهنگ کشور‌های اسلامی، یک هزار و پانصدمین میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) را تبریک گفت و در پیامی نوشت: امروز رسالت ما مدیران و اهالی فرهنگ و هنر آن است که با زبان هنر و توان روح‌بخش فرهنگ، مظلومیت کودکان غزه و ایستادگی این ملت را به گوش جهانیان برسانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: یکهزار و پانصدمین سال تولد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) را به حضرتعالی، اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر و مردم مسلمان شما تبریک عرض می‌کنم. این میلاد، نه فقط یادآور آغاز رسالتی الهی است، بلکه همچون سپیده‌ای نو، پیام جاویدان وحدت، عدالت و کرامت انسانی را به بشریت عرضه می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، امت اسلامی نیازمند آن است که زیر پرچم واحد رسول اکرم (ص)، پیوند دل‌ها را استوار سازد. وحدت، همان مشعل فروزانی است که پیامبر اعظم (ص) به یادگار نهاد و ما را فرا می‌خواند تا در برابر ظلم، تبعیض و ستم، هم‌دست و هم‌صدا باشیم.

این پیام می‌افزاید: یکی از عمیق‌ترین آموزه‌های رسول خدا (ص) دفاع از مظلومان بود؛ و امروز، این آموزه در فریاد ملت مظلوم فلسطین و به‌ویژه غزه عزیز جلوه‌گر شده است. کودکان و نوجوانان غزه، که در حصار محاصره، گرسنگی، نسل‌کشی و ویرانی گرفتار آمده‌اند، ذریه پیامبر اعظم (ص) هستند و دفاع از آنان، نه تنها وظیفه‌ای اسلامی، که عهدی انسانی و وجدانی است. صدای حمایت از آنان نباید هیچ‌گاه خاموش یا حتی کم‌رنگ شود؛ زیرا پژواک رنج آنان، پژواک همان رسالت آسمانی پیامبر رحمت است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروز رسالت ما مدیران و اهالی فرهنگ و هنر آن است که با زبان هنر و توان روح‌بخش فرهنگ، مظلومیت این کودکان و ایستادگی این ملت را به گوش جهانیان برسانیم و پرچم عدالت‌خواهی رسول الله (ص) را در برابر دیدگان تاریخ برافراشته نگاه داریم. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که در تعامل و همکاری تنگاتنگ با هنرمندان و نهادهای فرهنگی کشورهای اسلامی، آثاری فاخر در حوزه‌های مرتبط تولید و عرضه کند. از درگاه خداوند سبحان مسألت دارم که در پرتو این میلاد فرخنده، همبستگی امت اسلامی استوارتر شده و صلح، عدالت و کرامت انسانی در جهان سایه‌افکن شود.