معاون غذا و داروی اهواز گفت: توزیع شیر خشک در استان خوزستان با نظارت مستمر معاونت غذا و دارو به منظور تضمین دسترسی بهینه و عادلانه نوزادان به این کالای حیاتی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مسعود مهدوی نیا با بیان اینکه دسترسی عادلانه برای نوزادان در خوزستان تضمین می‌شود، اظهار داشت: به همین دلیل نظارت و بازدید‌ها بر روند توزیع و دسترسی مناسب مردم به شیر خشک، توسط کارشناسان این معاونت از داروخانه‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در این بازدیدها، موجودی شیر خشک در داروخانه‌ها، نحوه توزیع به دریافت کننده شیر خشک رگولار و رعایت ضوابط مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: همچنین داروسازان و مسئولان فنی داروخانه‌ها ضمن ارائه گزارش از وضعیت عرضه، پیشنهاد‌ها و مشکلات موجود در زمینه تأمین شیر خشک را مطرح می‌کنند.

دکتر مهدوی نیا با بیان اینکه تأمین مستمر شیر خشک یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت است، گفت: با هرگونه تخلف احتمالی در حوزه عرضه و توزیع شیر برخورد خواهد شد.

معاون غذا و داروی اهواز در پایان یادآور شد: این بازدید‌ها به‌صورت دوره‌ای ادامه خواهد داشت تا از دسترسی عادلانه و کافی خانواده‌ها به شیر خشک اطمینان حاصل شود.