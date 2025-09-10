جنگ شبانه «جشن امت احمد» ویژه برنامه‌ صداوسیمای آذربایجان غربی به مناسبت میلاد سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) از بوستان ائللر باغی ارومیه پخش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اجرای برنامه خارج از استودیو همراه با نواختن موسیقی زنده از ویژگی‌های جشن امت احمد بود که با رقص نور چشم حاضران و مخاطبان را نوازش داد و شیرینی جشن میلاد را خاطره انگیزتر کرد.

در ویژه برنامه جشن میلاد، بخش‌های مختلفی از جمله موسیقی زنده در بوستان ائللر باغی، اجرای نمایش کمدی، حضور گروه نمایشی ، اجرای عاشق‌ها، مسابقه مردمی، سخنرانی، شعبده بازی و بخش‌های شاد و متنوع گنجانده شده بود.

ویژه برنامه «جشن امت احمد» به تهیه کنندگی سیدحسن فرخی به مدت ۸۰ دقیقه از بوستان ائللر باغی ارومیه با حضور گسترده عاشقان اهل بیت از ساعت ۲۱ آغازشد و با نورافشانی پایان یافت.