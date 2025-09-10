پخش زنده
رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان از برپایی نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در اهواز در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی پناباد گفت: همزمان با نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایی مدارس، اتاق اصناف مرکز استان خوزستان اقدام به برپایی نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان اهواز کرده تا شهروندان بتوانند کلیه اقلام مورد نیاز خود را به راحتی و با قیمتی مناسبتر و بصورت یکجا تهیه کنند.
وی افزود: در همین راستا، با هماهنگی و برنامهریزیهای مدون انجام شده با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان و فرمانداری اهواز و با همکاری و مشارکت اتحادیههای صنفی مرکز استان، این نمایشگاه توسط اتاق اصناف مرکز خوزستان برگزار میشود.
پناباد ادامه داد: در این نمایشگاه علاوه بر کیف و کفش مدارس، لوازمالتحریر، پوشاک، در برخی از غرفهها نیز مواد غذایی و پروتئینی عرضه میشود.
رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان بیان داشت: اقلامی که در نمایشگاه فروش پاییزه توزیع میشوند با تخفیفات ویژه و با کیفیت و قیمت مناسب به شهروندان عرضه میشود و در مجموع دسترسی بهتر شهروندان به این اقلام و کالاها، از مهمترین اهداف برپایی نمایشگاه است.
وی با اشاره به اجرای طرح بازرسی و نظارت ویژه بازگشایی مدارس در سطح استان خوزستان، تاکید کرد: با توجه به افزایش تقاضا و خرید اقلام مورد نیاز خانوادهها در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاهها، بازرسی و نظارت اصناف خوزستان در همه شهرهای استان بویژه شهرستان اهواز با مشارکت و همکاری بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، اداره کل تعزیرات حکومتی استان و اتحادیههای صنفی بهدصورت مستمر بر بازار در این بخش نظارت کرده تا از هرگونه تخلف جلوگیری کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان میگوید: در این نمایشگاه نیز بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان و بازرسان اتاق اصناف بصورت تمام وقت مستقر بوده و تلاش میشود تا اقلام به بهترین شکل ممکن عرضه و در زمینه کمفروشی، گرانفروشی، عدم بر چسب قیمت کالا و... نظارت کنند.
پناباد در پایان اظهار داشت: نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ شهریور همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در محل نمایشگاه بینالمللی خوزستان واقع در کیانپارس، میدان شهید چمران برای استفاده عموم شهروندان خوزستانی برپا میشود.