درگرامیداشت میلاد پیامبررحمت(ص) ۶۵مدیر دادگستری آذربایجان غربی در دیدار چهره به چهره به مسائل و مشکلات قضایی مردم رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس کل دادگستری استان به همراه دادستان عمومی و انقلاب وبیش از ۶۵ نفر از مدیران قضایی شب گذشته ودرآستانه میلاد پیامبر (ص) با حضور در مساجد شیعه و سنی دیدار چهره به چهره بامردم کردند.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در حاشیه این دیدار‌ها گفت:دیدارچهره به چهره با مردم یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی بوده و دیدار‌های امروز همزمان با هفته وحدت درمسجد امام شافعی ارومیه برگزارشد.