معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه استان مرکزی: فراخوان این جشنواره از اردیبهشت ماه اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام عرفانی گفت: برای دومین سال متوالی جشنواره ملی اهدا نشان نیکوکاری برگزار میشود.
او با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ مرکز و مؤسسه نیکوکاری در استان مرکزی افزود: دستورالعمل برگزاری این جشنواره در اختیار تشکلهای اجتماعی، خیریهها، مؤسسات و تشکلهای فعال دارای مجوز از دستگاههای مختلف قرار گرفت.
معاونت فرهنگی و اموراجتماعی اوقاف و امور خیریه استان مرکزی مهلت ثبت نام برای شرکت در این جشنواره را پایان شهریور ماه اعلام کرد و ادامه داد: ترویج و توسعه فرهنگ نیکوکاری، معرفی الگوهای برتر تشکلهای خیریه، انتقال تجارب فعالیتها و ساختار مدیریتی و دستیابی به فعالیت حرفهای از سوی مؤسسات خیریه از جمله اهداف این جشنواره است.
حجتالاسلام عرفانی با اشاره به اینکه برای اولین سال دبیرخانه این جشنواره در استان شکل گرفته است، افزود: ارزیابی و پایش مراکز و مؤسسات خیریه در سطح ملی انجام میشود.