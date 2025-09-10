به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آیلین محمدیان‌فر به همراه هنگامه عزیزی (مربی) که برای حضور در کمپ برترین‌های آسیا راهی فیلیپین شده‌اند از امروز برنامه تمرینی خود را آغاز می کنند.

نماینده تنیس کمتر از ۱۴ سال ایران در این کمپ که با حضور برترین تنیسور‌های آسیا در این رده سنی آغاز می‌شود، به مرور تمرین و برنامه‌های فنی خواهد پرداخت.

در این کمپ ۸ دختر و ۹ پسر از قاره آسیا با دعوت فدراسیون آسیا راهی فیلیپین شده‌اند. نمایندگانی از کشور‌های ازبکستان، فیلیپین، نپال، هنگ کنگ، هند، اندونزی، چین، ویتنام، مالزی و سریلانکا در این کمپ حضور دارند.