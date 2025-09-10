به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این محصولات توسط محققان گروه پژوهشی طراحی فرآیند‌های شیمیایی این سازمان توسعه یافته و شامل یک ماده بازدارنده رسوب ویژه صنعت قند و شکر و یک ماده رسوب‌زدا برای نیروگاه‌های دیزلی برق هستند.

زهره طاهرخانی، معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در این‌باره با اشاره به اهمیت این دستاورد‌ها اظهار کرد: در بسیاری از موارد مواد شیمیایی مناسب برای رسوب‌زدایی یا پیشگیری از تشکیل رسوب در تجهیزات صنعتی یا در دسترس نبوده‌اند یا هزینه تأمین آنها بسیار زیاد بوده است.

وی، افزود: این دو محصول با هدف رفع یکی از چالش‌های مهم صنایع کشور، یعنی کنترل و حذف رسوبات در تجهیزات انتقال حرارت طراحی شده‌اند و دستیابی به دانش فنی تولید آنها گامی موثر در مسیر خودکفایی صنعتی محسوب می‌شود

معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران، خاطرنشان کرد: ماده بازدارنده رسوب، به درخواست یکی از کارخانجات قند کشور برای جلوگیری از تشکیل رسوب در دستگاه‌های تبخیرکننده طراحی شده و در تست‌های عملیاتی عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده است. این ماده با رعایت الزامات صنایع غذایی بدون آسیب به تجهیزات توانسته نیاز صنعت قند را به خوبی پاسخ دهد.

طاهرخانی درباره محصول دوم گفت: محصول دوم، ماده رسوب زدا ویژه اینترکولر موتور‌های دیزلی، نیز به سفارش یکی از نیروگاه‌های کشور تولید شده و در آزمون‌های عملکردی، موفق به حذف کامل رسوبات داخلی اینترکولر شده است. این دستاورد نقش مهمی در بهبود فرآیند خنکسازی و افزایش راندمان عملیاتی موتور‌های دیزلی ایفا می‌کند.

وی افزود: تولید این مواد شیمیایی ضمن تسهیل دسترسی صنایع به مواد مورد نیاز از خروج ارز برای واردات محصولات مشابه جلوگیری کرده و نشان دهنده ظرفیت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی در پاسخگویی به نیاز‌های واقعی صنعت کشور است.

این مراسم با حضور توکلی مدیر کل دفتر فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی در غرفه سازمان جهاد دانشگاهی تهران انجام شد.