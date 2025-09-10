به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته وحدت جمعی از مسئولین با حضور در خانواده شهید عشایری شهید یوسف تی تی از صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام تجلیل گردند.

امام جمعه شهرستان پلدشت در این دیدار گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس و ۱۲ روز جنگ تحمیلی با وحدت و یکدلی توانستند نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی نمایند

حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد : ما وظیفه داریم راه شهداء که همان راه عزت سر بلندی است را ادامه دهیم چرا که ما هر چه داریم به برکت خون پاک شهداست.

شهید یوسف تی تی در سال ۱۳۶۵ در سن ۱۹ سالگی به جبهه‌های حق و علیه باطل اعزام و در همین سال در منطقه حاج عمران بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نایل شد.