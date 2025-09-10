فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری یک سارق کابل برق و مخابرات با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

دستگیری سارق با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجيان گفت: ماموران کلانتری 11 بازار در راستای اجرای طرح ارتقا امنيت اجتماعی و در پی وقوع سرقت های متعدد در سطح شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقيقات پليسی گسترده يک نفر سارق سابقه دار راشناسايی و دستگير کردند.

وی افزود: متهم در بازجوئی های اوليه به 10 فقره سرقت کابل برق و مخابرات اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بويراحمد افزود: متهم پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ گرجیان در پایان ضمن تشکر از شهروندان بخاطر همکاری مستمرشان با پلیس از شهروندان درخواست کرد همچنان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.