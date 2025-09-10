جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: ۵۰ هزار بسته معیشتی به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و در قالب پویش ایران عاشورایی به نیازمندان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی در آیین پویش بزرگ مردمی «ایران عاشورایی»، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) به همه آزادی‌خواهان و مسلمانان جهان، این رویداد را نمادی از همبستگی و ایثار در راستای کمک به نیازمندان دانست و اظهار کرد: رویدادی مهم، زیبا تحت عنوان پویش ایران عاشورایی در حال وقوع است تا با عملکردی خداپسندانه و با تلاش همه مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان خوزستان، بار کوچکی از دوش خانواده‌های کم‌برخوردار برداشته و دست نیازمندانی که مستحق کمک و دستگیری هستند را بگیریم.

وی با قدردانی از همکاری گسترده گروه‌های جهادی، افزود: گروه‌های جهادی استان خوزستان با سازماندهی بسیج سازندگی حضرت سپاه ولیعصر (عج) توانستند با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، ادارات و کارخانجات در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود و همچنین با کمک افراد نیکوکار، نسبت به تهیه بیش از ۵۰ هزار بسته معیشتی برای توزیع دربین خانواده‌های بی بضاعت مناطق محروم و کم برخوردار مساعدت نمایند.

سردار سرتیپ دوم فلاحی در پایان یادآور شد: این بسته‌های معیشتی که با همت ۶۱۶ گروه جهادی در بازه زمانی مشخصی بین نیازمندان توزیع میشود برکت و خیرش را از خداوند منان مسالت داریم.

اجرای پویش ایران عاشورایی در سراسر خوزستان



مسئول مرکز بسیج شهید تندگویان وزارت نفت در جنوب در خصوص پویش عاشورایی گفت: این اقلام اهدایی در تمامی شهرستان‌های استان موجود بوده و بی شک کمک‌ها به دست افراد نیازمند خواهند رسید.

سرهنگ پاسدار حسن باقری افزود: در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع)، پویش ایران عاشورایی با هدف توزیع ۵۰ هزار بسته مواد غذایی که برآورد ریالی هر بسته ۳۰ میلیون ریال است، در سراسر استان در حال اجرا است.

وی با تشریح روند اجرایی این پویش اضافه کرد: بر اساس طراحی از پیش‌تعیین‌شده، توزیع این بسته‌ها از هم‌اکنون در سراسر استان آغاز شده و در ۴۸ ساعت آینده این محمولات خیریه به دست نیازمندان خواهد رسید.

مسئول مرکز بسیج شهید تندگویان همکاری نهاد‌های مختلف را کلید موفقیت این طرح دانست و گفت: بخش زیادی از این اقلام هم‌اکنون در شهرستان‌ها موجود است و توسط گروه‌های جهادی، با همت بسیج سازندگی سپاه ولیعصر (عج) و مرکز بسیجیان در وزارت نفت در جنوب کشور، در حال توزیع میان خانواده‌های نیازمند است.

این پویش عظیم مردمی که با همکاری گسترده نهاد‌های انقلابی و گروه‌های جهادی در حال اجراست، نمادی بارز از تجلی معنویت و همبستگی اجتماعی در ایام میلاد پیشوایان دینی به شمار می‌رود.