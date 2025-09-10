نماینده مردم زابل و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد ذخایر سوخت نیروگاه‌ها به حدود سه میلیارد لیتر رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهر به سه و نیم میلیارد لیتر افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد شهرکی، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، با اشاره به وظیفه نمایندگان مجلس در کنار دولت و وزارت نیرو گفت: حضور کمیسیون انرژی در چنین نشست‌هایی با هدف قدردانی از زحمات همکاران و ارائه حمایت‌های قانونی و نظارتی است.

وی تأکید کرد: هیچ کوتاهی در پاسخ به مطالبات به حق مردم نخواهیم داشت و مجلس در کنار مدیران و کارکنان صنعت برق خواهد ایستاد.

ضرورت حکمرانی داده‌محور

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان واقعیت‌های ناترازی تولید و مصرف برق، حکمرانی داده‌محور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: توسعه سامانه‌های مدیریت بار، استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی و بهینه‌سازی شبکه و شفاف‌سازی اطلاعات بار و خاموشی، باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: مجلس نیز اجرای مواد قانونی مرتبط از جمله ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۸ برنامه هفتم توسعه را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

گزارش تأمین سوخت نیروگاه‌ها

شهرکی به موضوع تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد ذخایر سوخت نیروگاه‌ها به حدود سه میلیارد لیتر رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهر به سه و نیم میلیارد لیتر افزایش یابد.

وی افزود: شرکت ملی گاز نیز تعهد کرده روزانه ۲۷۶ میلیون متر مکعب گاز در مهرماه به نیروگاه‌ها تحویل دهد تا پایداری شبکه حفظ شود. به گفته او، اگرچه مصرف مازوت در ماه‌های گذشته بالا بوده، اما هماهنگی بین وزارت نیرو و نفت برای تنوع‌بخشی به سوخت، استفاده از ال‌پی‌جی و تولید مازوت با گوگرد متعارف در دست پیگیری است.

حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت اطلاع‌رسانی

نماینده زابل با تأکید بر ماده ۲۹ قانون برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، خاموشی بدون اطلاع‌رسانی را تضییع حقوق مردم دانست و گفت: در بسیاری از استان‌ها اطلاع‌رسانی خوبی انجام شده، اما در برخی موارد خاموشی‌های ناگهانی رخ داده که باید برطرف شود.

او خواستار توجه ویژه به مدیریت خاموشی متناسب با اقلیم مناطق مختلف کشور شد و افزود: نمی‌توان یک الگوی خطی برای همه مناطق در نظر گرفت؛ شرایط اقلیمی، محرومیت‌ها و نیاز‌های مردم باید در این مدل لحاظ شود.

اهمیت فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف

شهرکی اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بالاست و باید با روش‌های متنوع و خلاقانه به سمت تغییر رفتار مصرف‌کنندگان حرکت کرد. او پیشنهاد داد جلسات اطلاع‌رسانی با دانشگاه‌ها، ائمه جمعه، ورزشکاران و گروه‌های اجتماعی در استان‌ها برگزار شود تا داده‌ها و اطلاعات دقیق به جامعه منتقل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان سخنان خود با قدردانی ویژه از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران، مهندسان و سیم بانان صنعت برق، از همگرایی و هم‌افزایی دولت و مجلس به عنوان تنها راه عبور از شرایط سخت یاد کرد و گفت: مردم شریف ایران با وجود همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، صبور و همراه بوده‌اند و شایسته دریافت اطلاعات شفاف و خدمات پایدار هستند. ما در مجلس با تمام توان در کنار دولت و وزارت نیرو خواهیم بود تا حقوق به حق این مردم محقق شود.