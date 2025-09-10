مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان خودکشی را بحران خاموش و یکی از نگرانی‌های جدی در سلامت روان نوجوانان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر اسماعیل موسوی اصل با بیان اینکه خودکشی یکی از نگرانی‌های جدی در سلامت روان نوجوانان است، اظهار کرد: در بسیاری از کشور‌ها یکی از علل اصلی مرگ در این گروه سنی به شمار می‌رود.

وی افزود: دوران نوجوانی با تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی همراه است که اگر با حمایت مناسب خانواده، مدرسه و جامعه همراه نباشد، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات روانی از جمله افسردگی، اضطراب، احساس بی‌ارزشی و نهایتاً فکر یا اقدام به خودکشی شود.

دکتر موسوی اصل ادامه می‌گوید: از عوامل موثر در خودکشی نوجوانان می‌توان به فشار‌های درسی، مشکلات خانوادگی، شکست‌های عاطفی، مصرف مواد، سوءاستفاده یا خشونت خانگی، و همچنین تأثیرات منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد. نوجوانان اغلب به دلیل کم‌تجربگی، احساس تنهایی یا ناتوانی در بیان احساسات خود، راه‌هایی مانند خودکشی را به‌عنوان راه‌حل تصور می‌کنند.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان تضریح کرد: پیشگیری از خودکشی در نوجوانان نیازمند آگاهی‌بخشی، شناسایی زودهنگام علائم هشداردهنده (مانند تغییرات ناگهانی در رفتار، انزوا، افت تحصیلی، یا صحبت درباره مرگ) و فراهم کردن محیطی امن برای صحبت آزادانه درباره احساسات است.

وی تاکید کرد: خانواده‌ها، مشاوران، معلمان و دوستان نقش کلیدی در شنیدن، حمایت و ارجاع نوجوانان به متخصصان سلامت روان دارند و لازم خانواده‌ها به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.