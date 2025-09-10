نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، این اقدام را نشانه «ترس، عجز و مقهوریت» اسرائیل خواند و آمریکا را «تروریست اصلی» منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل، آیت‌الله عاملی در توئیتی اظهار کرد: «چند روز پیش ترامپ اعلام کرد اقدامی خواهم کرد که هیچ کس نخواهد توانست جلوی مرا بگیرد. از حادثه قطر معلوم شد که این اقدام شنیع به دستور ترامپ بوده و تروریست اصلی آمریکاست.»

وی افزود: «این اقدام، نقض حاکمیت ملی تمام کشورهاست، چون نشان می‌دهد که اسرائیل اصل حاکمیت ملی را قبول ندارد. دقت شود که قطر بالاترین خدمت را برای اسرائیل انجام داده است هم از جهت مادی و هم غیر مادی و یکی از کشور‌هایی است که تمام عیار در خدمت اسرائیل بوده است.»

امام جمعه اردبیل تأکید کرد: «مماشات با اسرائیل موجب امنیت از گزند اسرائیل نیست.»

آیت‌الله عاملی تصریح کرد: «اسرائیل می‌خواهد با این اقدام، خود را پهلوان و قدرت فائق منطقه نشان بدهد، اما در واقع نشان ترس، عجز و مقهوریت است. رژیمی که در برابر یک ملت محاصره شده به ترور پناه می‌برد چنین رژیمی در نهایت ذلت و زبونی است.»

رژیم صهیونیستی روز گذشته با حمله هوایی به مقر رهبران حماس در دوحه، دست کم ۱۰ غیرنظامی را به شهادت رساند. این حمله با محکومیت گسترده کشور‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شده است.