معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از برگزاری مراسم آزمایش گرم آخرین قطعه از تونل خط ۷ در منتهی الیه جنوب شرقی این خط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی گفت: روز شنبه ۲۲ شهریور ماه، مراسم تست گرم مسیر پایانی خط ۷ مترو که به معنای تکمیل کل مسیر این خط و همچنین بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه مترو تهران است، با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد.
هرمزی افزود: این آزمایش به معنای آماده شدن شرایط بهره برداری از تنها ایستگاه باقی مانده خط ۷ (ایستگاه ورزشگاه تختی که آبان ماه افتتاح میشود) است.
وی تصریح کرد: همچنین قرار است ورودی دوم ایستگاه مترو آهنگ نیز به بهرهبرداری برسد. ورودی نخست ایستگاه آهنگ، اسفند ماه سال ۱۳۹۹ افتتاح شده بود و پس از ۵ سال شهروندان جنوب بزرگراه شهید محلاتی از این پس به ایستگاه مترو آهنگ دسترسی پیدا خواهند کرد.
معاون شهردار تهران گفت : در پی انجام تست گرم مسیر باقی مانده و بخش تونل پایانی خط ۷، شرایط برای بهرهبرداری از ایستگاه ورزشگاه تختی در ۲ ماه آینده فراهم خواهد شد.
هرمزی افزود: روز شنبه در مجموع به لحاظ مسیر ریل گذاری ۵.۲ کیلومتر و به لحاظ تونلی ۲ کیلومتر به بخش قابل بهره برداری خط ۷ اضافه میشود که آخرین بخش از خط ۷ و بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه متروی تهران است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تاکید کرد : البته کار ساخت بخشهای توسعهای خطوط هفتگانه به موازات پیشرفت عملیات اجرایی خطوط جدید شبکه مترو تهران (خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱) نیز ادامه خواهد داشت.
هرمزی خاطرنشان کرد: برای تکمیل بخش تونلی و مسیر ریلی آخرین قطعه خط ۷ مترو در مجموعه ۱۷۵۰ میلیارد تومان و برای ساخت ورودی دوم ایستگاه آهنگ ۱۰۲ میلیارد تومان هزینه شده است.