به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حمیدرضا غلام‌زاده در مراسم افتتاحیه جشنواره موسیقی شمس و مولانا گفت: شهر خوی به‌عنوان عضو جدید این مجمع بین‌المللی پذیرفته شد، این مجمع که با ۱۴۰ عضو از شهر‌های مختلف قاره آسیا فعالیت می‌کند، بستری برای تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های شهری میان کشور‌های آسیایی فراهم کرده است.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اشاره به جایگاه والای فرهنگی شهر افزود: مفتخرم که در شهر خوی، زادگاه شمس تبریزی حضور دارم، شهری که نماد هویت ملی ماست و شخصیت برجسته شمس، از مفاخر تمدن اسلامی و عرفان ایرانی است.

او همچنین از فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی مردم خوی قدردانی کرد و ادامه داد: با همراهی شهردار جهادی و پرتلاش این شهر، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرای طرح‌های مؤثر و توسعه‌محور در خوی باشیم.

غلام‌زاده با اشاره به مدیریت منسجم در شهرداری خوی اظهار کرد: این شهر با برنامه‌ریزی مناسب اداره می‌شود و هماهنگی و تعامل میان شورای اسلامی شهر و شهرداری به‌خوبی قابل مشاهده است.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی نقش پررنگ مردم و حمایت دولت را در مسیر توسعه شهری خوی بسیار تأثیرگذار دانست و تأکید کرد که نتیجه این همراهی، در بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان کاملاً مشهود است.