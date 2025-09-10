به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، قادر تیموری، سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان، برگزاری پنجمین اردوی آماده سازی تیمش را در برنامه دارد. ۲۱ تا ۳۰ شهریور، زمان پیش بینی شده برای این اردو است.

به همین منظور، ۲۲ بازیکن موردنظر سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان، پنجشنبه (۲۰ شهریور) وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون می‌شوند تا طبق برنامه تمرینات شان را از جمعه آغاز کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به این شرح است:

رضا جدیری هراب (استان آذربایجان غربی)، محمد قائدی (استان اصفهان)، اسماعیل عربلو (استان اصفهان)، شاهین فصیحی (استان اصفهان)، علی قهرمانی (استان اردبیل)، حسن مصباحی (استان تهران)، مصطفی مرادی (استان تهران)، مهدی کرمعلی (استان تهران)، محسن فرضی کاکاوند (استان تهران)، حسن دشت بزرگ (استان خوزستان)، عبدالمهدی هاموری (استان خوزستان)، سینا صابری کیان (استان خوزستان)، علی زینلوند (استان قم)، میلاد محمدی (استان کردستان)، ابوالفضل مولایی (استان گیلان)، ایمان محبی آبکنار (استان گیلان)، امیررضا حسن زاده (استان گیلان)، علی سلیمی (استان مازندران)، امیرحسین اسماعیلی (استان مازندران)، نورالدین سلیمانی (استان هرمزگان)، محمدرضا گلپایگانی (استان همدان)، علی اکبر احمدوند (استان همدان)

اعضای کادر فنی نیز به این شرح معرفی شدند:

سرمربی: قادر تیموری

مربی: قادر دهقان

بدنساز: پژمان تقی بیگ زاده

مربی دروازه بان‌ها: امیررضا رجبی

سرپرست: وحید امین اکبری

پشتیبانی: ابوالقاسم مسکینی

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.