

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت:مأموران یگان حفاظت شهرستان تالش در اجرای حکم قطعی قضایی و برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی در منطقه خریله اسالم، اقدام به بازپس‌گیری بخشی از این اراضی کردند.

در این عملیات، ۱۰ نفر از متصرفین با حمله به پاسگاه نگهبانی خرجگیل، دو کیوسک نگهبانی را به شدت تخریب کرده و با مأموران یگان حفاظت درگیر شدند. این درگیری منجر به مجروح شدن دو جنگلبان و وارد آمدن خسارات مالی به اموال عمومی شد.

مسئولان منابع طبیعی گیلان با تاکید بر برخورد قاطع با متصرفین، از ادامه پیگیری حقوقی این پرونده خبر دادند.