همزمان با هفته وحدت و به همت بسیج جامعه زنان سپاه شهرستان سلماس پویش ایران عاشورایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته وحدت بسیج جامعه زنان سپاه شهرستان سلماس برای محرومیت زدایی و حمایت از خانوادههای بی بضاعت، پویش ایران عاشورایی را برگزار کردند.
پویش سرهنگ پاسدار جعفر کشاورز جانشین سپاه سلماس اظهار کرد: بسیج جامعه زنان سپاه شهرستان سلماس در راستای اجرای پویش ایران عاشورایی و حمایت از خانوادههای بی بضاعت و کم برخوردار توانستند ۲ سری جهازیه، ۱ سری سیسمونی، بیش از ۳۰۰ بسته کیف و کفش، لوازم التحریر، پوشاک، و بستههای معیشتی را به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان تهیه و به همت گروههای جهادی حوزههای خواهران بین خانوادههای نیازمند توزیع کردند .