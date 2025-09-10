به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته وحدت بسیج جامعه زنان سپاه شهرستان سلماس برای محرومیت زدایی و حمایت از خانواده‌های بی بضاعت، پویش ایران عاشورایی را برگزار کردند.

پویش سرهنگ پاسدار جعفر کشاورز جانشین سپاه سلماس اظهار کرد: بسیج جامعه زنان سپاه شهرستان سلماس در راستای اجرای پویش ایران عاشورایی و حمایت از خانواده‌های بی بضاعت و کم برخوردار توانستند ۲ سری جهازیه، ۱ سری سیسمونی، بیش از ۳۰۰ بسته کیف و کفش، لوازم التحریر، پوشاک، و بسته‌های معیشتی را به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان تهیه و به همت گروه‌های جهادی حوزه‌های خواهران بین خانواده‌های نیازمند توزیع کردند .