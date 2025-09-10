به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل، محمود صفری با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه تلاش‌های شهرداری اردبیل جهت توسعه زیرساخت‌های شهری، با حمایت‌های مؤثر علی نیکزاد، نائب رئیس اول مجلس و همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان، ۲۵۰۰ تن قیر رایگان برای شهرداری اردبیل تخصیص یافت.

وی افزود: علاوه بر ۷۰۰ تن قیر رایگان چند ماه قبل، مقدار ۲۵۰۰ تن قیر رایگان در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای شهرداری اردبیل جمعا به مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان ثبت و مراحل تخصیص آن آغاز شد.

شهردار اردبیل اضافه کرد: این اقدام چشمگیر در راستای نهضت آسفالت‌ریزی در شهر اردبیل صورت گرفت که هدف آن ارتقاء کیفیت معابر و بهبود عبور و مرور شهری است. دستاورد‌های این نهضت در سال ۱۴۰۴ به وضوح مشهود بوده است؛ جایی که با آسفالت‌ریزی ۱۷۰ هزار تن، بالاترین رکورد آسفالت‌ریزی در یک دهه اخیر در شهر اردبیل به ثبت رسید و این رکورد بی‌سابقه نشان از عزم جدی برای بهبود کیفیت معابر و رفاه حال شهروندان توسط شهرداری را دارد.