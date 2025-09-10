اداره کل هواشناسی استان مرکزی: به تدریج، به طور غیرمعمول و محسوس دمای هوا در اغلب مناطق کشور به خصوص نیمه شمالی و استان مرکزی سردتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بررسی‌ها نشان می‌دهد با تضعیف الگوی تابستان و ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی دمای هوا از فردا پنجشنبه روند کاهشی می‌شود و این وضعیت دمایی حداقل تا سه شنبه هفته آینده تداوم خواهد یافت.

بر این اساس توصیه شده است تمهیدات لازم جهت تنظیم دمای گلخانه‌ها در استان، به خصوص در مناطق سردسیر، در نظر گرفته شود.

به علاوه طی امروز در ساعات بعدازظهر و ساعاتی از شب بر میزان پوشش ابر در آسمان بعضی نواحی استان اضافه خواهد شد.

همچنین به دلیل جابجایی توده‌های هوا سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر امروز و به خصوص فردا پنجشنبه در اغلب مناطق و در ساعات بعدازظهر تا بامداد شنبه در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه) افزایش خواهد یافت که می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک محلی در استان شود.

به جز این آسمان استان طی یک هفته آینده صاف تا کمی ابری گاهی غبار آلود پیش بینی شده است.