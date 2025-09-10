به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، مراسم مولودی‌خوانی و دف‌نوازی با حضور مسئولان شهرستان و جمع کثیری از اقشار مختلف مردم در سالن شهید سلیمانی بوکان برگزار شد.

این مراسم معنوی با اجرای برنامه‌های شاد و روح‌نواز از جمله مولودی‌خوانی و دف‌نوازی، به یاد و نام پیامبر اکرم (ص) و پیام وحدت و همبستگی برای مسلمانان جهان همراه بود.

مردم شهرستان بوکان با حضور پرشور خود، این جشن بزرگ را گرامی داشتند و در کنار مسئولان، دل‌ها و زبان‌های خود را به مدح و ثنای پیامبر اسلام (ص) گشودند.