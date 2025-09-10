نخستین نشست منطقه‌ای تدوین برنامه حفاظت از گورخر آسیایی با حضور مدیران و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان‌های فارس، یزد و کرمان در قطرویه شهستان نی ریز فارس برگزار شد.



به گزارش خبرگراری صدا و سیما در این نشست که با هدف هم‌افزایی برای حفاظت از گونه در حال انقراض گورخر آسیایی در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه برگزار شد، کارشناسان با بررسی چالش‌ها و راهکار‌های حفاظتی و بر ضرورت تدوین برنامه ملی حفاظت از این گونه تاکید کردند.

غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش کشور، اهمیت استفاده از تحقیقات علمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را برجسته کرد و از مطالعات دانشگاه اصفهان درباره کریدور‌های ارتباطی گورخر آسیایی خبر داد که به زودی در اختیار استان‌های مرتبط قرار خواهد گرفت. این تحقیقات، پایه برنامه‌ریزی مسیر‌های امن زیستگاه‌ها خواهد بود.

لیلا تاج‌گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، بر ضرورت مشارکت استان‌های همجوار به ویژه با توجه به مسیر‌های مهاجرت فصلی این گونه تاکید کرد.

از مهم‌ترین مصوبات این نشست، تشکیل کارگروه ملی حفاظت از گورخر آسیایی برای تدوین برنامه عملیاتی ملی و افزودن استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان به این برنامه بود. همچنین تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌های فارس، یزد و کرمان، حفاظت مؤثرتری از گورخر آسیایی در وضعیت بحرانی صورت گیرد و محدوده پراکنش آن گسترش یابد.