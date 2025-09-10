هشتمین جشنواره موسیقی شمس و مولانا با شادپیمایی هنرمندان در پیاده‌راه شمس خوی آغاز شد.

شادپیمایی هنرمندان در جشنواره موسیقی شمس و مولانا در خوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم شاد پیمایی افتتاحیه هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمش و مولانا با حضور هنرمندان، گروه‌های نمایشی و حضور پرشور و هیجان مردم فرهنگ‌دوست در پیاده‌راه شمس خوی برگزار شد.

گروه‌های منتخب هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا، درحرکتی فرهنگی، مسیر عمارت تاریخی شهرداری تا کاروان‌سرای خان خوی را از طریق پیاده‌راه شمس طی کردند تا رسماً آغازگر این رویداد مهم در خوی باشند.

در این مسیر خودرو‌های کلاسیک تزئین‌شده، گروه اسکیت‌سواری و هنرمندان به‌عنوان پیشقراولان این کارناوال بودند که گروه‌های منتخب را تا محل برگزاری افتتاحیه همراهی کردند.

این شاد پیمایی، مقدمه‌ای برای آغاز رسمی برنامه‌های هشتمین دوره جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا بود که به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی در حال برگزاری است.