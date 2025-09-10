به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: بر اساس نتایج مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی امروز چهارشنبه در استان ما نسبتا پایدار است. اما از فردا پنج‌شنبه تا اوایل هفته آینده، ناپایداری نسبی در سطح منطقه پیش‌بینی می‌شود که بیشتر در اثر عبور امواج جوی است. این امواج باعث افزایش ناپایداری در اکثر مناطق استان خواهند شد، به‌خصوص در ارتفاعات، که پدیده‌هایی مانند مه هم در این مناطق رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین، در روزهای پایانی هفته، یعنی پنج‌شنبه و جمعه، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد، هرچند میزان بارش‌ها ناچیز است.

به گفته کارشناس هواشناسی؛ از دیگر نکات مهم، کاهش دما است که از فردا پنج‌شنبه آغاز می‌شود، به‌طوری‌که با نفوذ پرفشار، دما در سطح منطقه کاهش یافته و وزش بادهای خنک شمالی شدت می‌گیرد. این بادها در شهرهای کوهین، تاکستان، بوئین‌زهرا و بخش‌هایی از قزوین نمود بیشتری خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود تا روزهای شنبه و یک‌شنبه، کاهش دما در منطقه به‌طور قابل توجهی ادامه یابد.

بهروزی گفت: دیروز در گرم‌ترین ساعت، بیشینه دمای شهر قزوین به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید و برای ظهر امروز، پیش‌بینی می‌شود دما به ۳۶ درجه برسد.