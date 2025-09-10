مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: پرونده ثبت ملی جشنواره انگور سردشت به‌زودی تکمیل و به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری، در مراسم آغاز چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت و ضمن قدردانی از فرماندار و رئیس جهاد کشاورزی سردشت و شهردار و شورای شهر نلاس برای برگزاری این جشنواره و ایجاد شور و نشاط در بین مردم اظهار کرد: برگزاری رویداد‌های گردشگری باعث شناسانده شدن ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری و نیز محصولات کشاورزی هر شهر می‌شود که ارمغان آن جذب گردشگری، ایجاد اشتغال است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: همچنین برگزاری جشنواره‌ها باعث حفظ هویت، فرهنگ و تاریخ هر منطقه می‌شود برای مثال آیین سنتی بوکه بارانه که طی آن بچه‌ها از خداوند طلب باران می‌کنند خود یک آیین سنتی زیبا و متاسفانه فراموش شده است که در رویداد‌های این چنین فرصت احیای چنین رسومی هم فراهم می‌شود.

او با بیان اینکه یکی از شروط لازم برای ثبت ملی یک رویداد استمرار در برگزاری به مدت سه سال پی در پی است، ادامه داد: در حال حاضر نیز جشنواره انگور سیاه سردشت از این شرایط برخوردار بوده و پرونده ثبت ملی جشنواره انگور سردشت به‌زودی تکمیل و به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شود.

صفری با تشکر از پیگیری‌های کمال حسین‌پور، نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد برای توسعه و رونق گردشگری در جنوب استان تصریح کرد: با پیگیری‌های آقای حسین‌پور، ۹ میلیارد تومان اعتبار از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اخذ شده است که این اعتبار برای ساخت یک مجموعه پذیرایی در مجاورت آبشار شلماش و نیز ساماندهی مسیر دسترسی و مرمت پل قلاتاسیان اختصاص یافته چراکه یکی از راه‌های جذب گردشگر ارتقای زیرساخت‌ها است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی تصریح کرد: سردشت بیش از ۴۰ اثر ثبت ملی دارد و تپه ربط این شهر جزو کاوش‌های مرجع در سطح ملی بوده و طبیعت بکر این منطقه در جذب گردشگر موثر است.