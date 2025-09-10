پخش زنده
امروز: -
با توجه به افزایش ترافیک در جادههای استان قزوین؛ پلیس راه از مسافران خواسته با آرامش و رعایت قوانین در جادهها رانندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما بیان کرد: هماکنون آزادراههای کرج_قزوین، قزوین_رشت و قزوین_زنجان با حجم بالای تردد خودروها مواجه هستند، اما جریان عبور و مرور در تمامی مسیرها روان بوده و تاکنون هیچگونه گره ترافیکی یا حادثه عمدهای گزارش نشده است.
وی با اشاره به بار ترافیکی پرحجم و سنگین در محور شمالی آزادراههای کرج_قزوین، قزوین_رشت و قزوین_زنجان خاطرنشان کرد: با حضور مأموران و مدیریت ترافیک، شرایط تحت کنترل است.
رئیس پلیس راه استان در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان یادآور شد: انتظار میرود شهروندان ضمن پرهیز از سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و بیتوجهی به فاصله طولی، در صورت احساس خستگی در حاشیه امن توقف و استراحت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.